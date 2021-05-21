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ЕНУ им. Л. Гумилева внес большую лепту в формирование образованной молодежи в столице – Алтай Кульгинов

21 Мая 2021 13:17
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ЕНУ им. Л. Гумилева внес большую лепту в формирование образованной молодежи в столице – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евразийский национальный университет внес большую лепту в формирование образованной молодежи в столице. Об этом заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на торжественном мероприятии по случаю празднования 25-летия вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«25 лет назад по решению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева был создан Евразийский национальный университет. За это время в четыре раза увеличилась численность студентов этого вуза. Все начиналось с 5 тысяч студентов, а на сегодня здесь обучается около 20 тысяч студентов. До сегодняшнего дня было подготовлено 70 тысяч специалистов, все они неустанно трудятся во благо развития и процветания нашей страны. Когда столица только переносилась, так задумывалось, что это будет городом молодежи. Евразийский университет внес большую лепту в формирование образованной молодежи города», - сказал Алтай Кульгинов.

Градоначальник выразил большую благодарность коллективу и руководству вуза за доблестный труд и поздравил всех с юбилеем и пожелал крепкого здоровья и удачи в делах.

«Наш Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание и оказывает поддержку развитию образования. В сфере образования было поручено открывать новые объекты, спортивные объекты. Мы сегодня являемся свидетелями реализации этих поручений», - добавил Алтай Кульгинов.

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева открылся новый спортивный центр для студентов.


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#Нур-Султан   #Образование   #Вузы  
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Автор:

Серик Сабеков

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