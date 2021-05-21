ЕНУ им. Л. Гумилева сумел превратиться в ведущий вуз страны – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева сумел превратиться в ведущий вуз страны. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе торжественных мероприятий в честь 25-летия вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 лет - это небольшой срок по историческим меркам, но за эти 25 лет ЕНУ сумел превратиться в ведущий вуз страны», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что в свое врем Елбасы принял решение о создании такого вуза.

«На сегодня этот вуз занял свое достойное место не только среди ведущих вузов Казахстана, но и мира. Сегодня он готовит высококвалифицированные кадры для нашей республики. Вы сами знаете, что Глава государства ставит перед нами большие задачи по развитию сферы науки и образования», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН отметил, что отдельное поручение было по созданию условий для занятия спортом молодежью.

«За год ЕНУ сумел построить спортивный объект. Поэтому я всех поздравляю с этим праздником, желаю всем здоровья и чтобы все мы жили под открытым, ясным небом и пусть мир и согласие всегда сохраняется в нашем государстве», - заключил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева открылся новый спортивный центр для студентов в честь 25-летия вуза.