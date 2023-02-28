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Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств

28 Февраля 2023, 13:04
Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время своего визита в Астану Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств, передает МИА «Казинформ».

«Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахский национальный университет искусств, воспитавший несколько поколений талантливых специалистов в сфере культуры, искусства и в возрождения традиционных форм казахского искусства. Ректор Казахского национального университета искусств, народная артистка, профессор Айман Мусаходжаева поприветствовала Госсекретаря и поблагодарила его за интерес к казахской музыке и за то, что он нашел в своём плотном графике время для визита в университет. Госсекретарю рассказали о традиционных музыкальных инструментах, которые играют важную роль в культуре казахского народа и показали особенности их звучания», - сообщила пресс-служба Посольства США в Казахстане.

Как отмечается, этот визит особенный, потому что Энтони Блинкен очень любит музыку и играет на гитаре.

«Госсекретарь также ведёт аккаунт ABlinken на Spotify, где делится своей любимой музыкой, включая песни, услышанные им во время путешествий по миру», - пояснили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США прибыл в Казахстан.

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