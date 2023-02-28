Энтони Блинкен: Команда посольства США в Казахстане помогает укреплять связи между нашими странами и людьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Астане, опубликовал несколько кадров в Twitter. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Благодарен межведомственной команде, поддерживающей двусторонние отношения и программу реформ в Казахстане. Команда посольства США в Казахстане вдохновляет и помогает укреплять связи между нашими двумя странами и людьми каждый день», - написал Энтони Блинкен в Twitter.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США прибыл в Казахстан.