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Энтони Блинкен: Команда посольства США в Казахстане помогает укреплять связи между нашими странами и людьми

28 Февраля 2023, 12:50
Энтони Блинкен: Команда посольства США в Казахстане помогает укреплять связи между нашими странами и людьми Фото: twitter.com/SecBlinken

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Астане, опубликовал несколько кадров в Twitter. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Благодарен межведомственной команде, поддерживающей двусторонние отношения и программу реформ в Казахстане. Команда посольства США в Казахстане вдохновляет и помогает укреплять связи между нашими двумя странами и людьми каждый день», - написал Энтони Блинкен в Twitter.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США прибыл в Казахстан.


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Теги:
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