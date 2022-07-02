Энтеровирус обнаружили в столичном фонтане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние две недели уровень заболеваемости РНК энтеровирусом по городу Нур-Султану вырос в 2,6 раза. Об этом сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С наступлением теплых дней наряду с купанием и отдыхом в столице наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. В эпидемическом сезоне основной причиной большого распространения энтеровирусной инфекции среди детей является купание в водоемах, бассейнах и фонтанах.

«За последние две недели уровень заболеваемости по Нур-Султану вырос в 2,6 раза. С начала года заболели 453 человека, из них 52 % или 234 случая приходится на летний период. Дети, а также люди с иммунодефицитом или ослабленные после других серьезных заболеваний, более подвержены этой инфекции. 98 % или 443 из зарегистрированных случаев с начала года являются дети до 14 лет. В настоящее время 63 ребенка продолжают получать лечение», - сообщила главный санврач Нур-Султана.

Она также проинформировала, что департаментом санитарно-эпидемиологического контроля столицы в эпидемиологический сезон с мая по сентябрь проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды фонтанов с отбором проб воды на лабораторные исследования.

По результатам лабораторных исследований установлены несоответствия: а именно превышение допустимых значений по мутности в 1,04 – 1,4 раза, в воде фонтанных комплексов по санитарно-химическим показателям расположенных в районах: Есиль и Сарыарка (фонтан «Каскад» в районе КазМунайГаза, «Водно-зеленый бульвар», перед зданием аппарата района Сарыарка), несоответствие по микробиологическим показателям в воде фонтанных комплексов в районе театра Жастар на ул. Есенберлина, «Древо жизни» на пересечении проспектов Абая-Женис, на пересечении проспектов Женис – Кенесары, на пересечении улиц М. Ауэзова и Дукенулы, перед зданием аппарата района Сарыарка. А также, в воде фонтана на пересечении проспектов Абая-Женис установлено несоответствие по вирусологическим показателям – обнаружен РНК энтеровируса.

«Учитывая данные обстоятельства, департамент санитарно- эпидемиологического контроля Нур-Султана рекомендует жителям предпринимать все меры по сохранению здоровья детей и предотвращать все случаи, представляющие опасность для их жизни», - предупредила она.