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    16:33, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    ЕНТ: заявки на конкурс грантов будут приниматься с 13 по 20 июля

    ЕНТ: Заявки на конкурс грантов будут приниматься с 13 по 20 июля
    Фото: ortcom.kz

    Прием документов на грант по результатам основного Единого национального тестирования начнется 13 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Абитуриенты могут подать заявление в онлайн формате через EGov или в офлайн формате через приемные комиссии вузов. Прием документов может осуществляться через любой ВУЗ (по месту нахождения). Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования работают виртуальные приемные комиссии. Они проконсультируют по видеосвязи и помогут подать документы на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта указаны на сайте Национального центра тестирования, — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования по запросу корреспондента агентства Kazinform.

    Для участия в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов в электронном виде абитуриентам нужны следующие документы:

    1. Удостоверение личности;
    2. Сертификат ЕНТ;
    3. Фото размером 3×4;
    4. Аттестат о среднем образовании (для выпускников организаций ТиПО — диплом);
    5. Медицинская справка формы № 075/у и карта профилактических прививок формы № 063/у;
    6. Приписное свидетельство из военкомата для юношей;
    7. Другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям.
    Теги:
    ЕНТ Вузы Дети Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК школа
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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