ЕНТ: заявки на конкурс грантов будут приниматься с 13 по 20 июля

— Абитуриенты могут подать заявление в онлайн формате через EGov или в офлайн формате через приемные комиссии вузов. Прием документов может осуществляться через любой ВУЗ (по месту нахождения). Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования работают виртуальные приемные комиссии. Они проконсультируют по видеосвязи и помогут подать документы на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта указаны на сайте Национального центра тестирования, — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования по запросу корреспондента агентства Kazinform.