ЕНТ: заявки на конкурс грантов будут приниматься с 13 по 20 июля
Прием документов на грант по результатам основного Единого национального тестирования начнется 13 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Абитуриенты могут подать заявление в онлайн формате через EGov или в офлайн формате через приемные комиссии вузов. Прием документов может осуществляться через любой ВУЗ (по месту нахождения). Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования работают виртуальные приемные комиссии. Они проконсультируют по видеосвязи и помогут подать документы на конкурс. Минимальные баллы для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта указаны на сайте Национального центра тестирования, — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования по запросу корреспондента агентства Kazinform.
Для участия в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов в электронном виде абитуриентам нужны следующие документы:
- Удостоверение личности;
- Сертификат ЕНТ;
- Фото размером 3×4;
- Аттестат о среднем образовании (для выпускников организаций ТиПО — диплом);
- Медицинская справка формы № 075/у и карта профилактических прививок формы № 063/у;
- Приписное свидетельство из военкомата для юношей;
- Другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям.