ЕНТ стартовало в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Нынешнее ЕНТ проходит в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на это, поступило рекордное количество заявок на тестирование, их общее количество 131 755. Из них от выпускников этого года - 82 %, что на 15 % выше показателя прошлого года.

Среди новшеств ЕНТ-2020, прежде всего, соблюдение санитарных норм.

«Начиная от процедуры запуска, условно, мы сейчас планируем, что это будет как в аэропортах, так называемые баррикадные ленты, где расстояние между детьми будет четко ограничено и будет четко расчерчено. Вопросы социального дистанционирования подразумевают сокращение количества тех, кто будет сдавать в аудиториях, как минимум в 2-3 раза. Количество человек в аудитории при сдаче ЕНТ будет максимально сокращено. Вопросы ношения масок, респираторов являются также обязательными. Это вопросы системы вентиляции обеззараживания воздуха. Мы сейчас усиленно этими вопросами занимаемся. В этом году у нас подача документов была полностью электронной. 131 тысяча детей смогли подать документы», - сообщал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов 20 мая, рассказывая об особенностях проведения тестирования.

В текущем году в Единое национальное тестирование внесены изменения. В частности, ужесточены наказания за незаконные действия. Если ранее выпускника могли выгнать с тестирования только в случае нахождения у него запрещенных предметов во время экзамена, то теперь его могут не пустить на тестирование уже в случае обнаружения их при входе. В таких случаях выпускники также лишаются права повторной сдачи ЕНТ в течение года. Кроме того, результаты тестов абитуриентов, у которых были обнаружены запрещенные вещи, будут аннулированы. Также введено наказание для тех, кто попытается вместо себя на тестирование запустить другого человека. Нарушителя лишат права сдачи ЕНТ на год.

В этом году тестируемым разрешили использование калькулятора, а время проведения тестирования увеличено до 4-х часов. На ЕНТ не будет заданий четвертой четверти.

В первый день тестирование будут проходить всего лишь 6,5 тысячи абитуриентов. Из 161 пункта проведения ЕНТ в первом потоке будет задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. В данном потоке в среднем на 1 пункт сдачи ЕНТ придется всего по 120 человек.

С 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков. Заполнение аудитории сокращается до 35%. В одной аудитории в среднем будут находиться 18 человек. Соответственно ЕНТ будет проводиться не 6 дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки.

Ранее организаторы ЕНТ попросили родителей выпускников оставаться дома.

Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов разъяснил, нужно ли проходить ПЦР-исследование для сдачи ЕНТ.

В целях обеспечения открытости и объективности сдачи теста приказом Министерства образования и науки во всех регионах страны создана рабочая группа, антикоррупционная служба мониторит родительские чаты перед ЕНТ.

Как заверили в МОН РК, тестирование будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм.

«Места проведения ЕНТ обеспечиваются тепловизорами, дезинфекционными тоннелями, ковриками для обеззараживания обуви, медицинскими пунктами, санитайзерами, масками», - сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК.

В качестве инструкции для сдающего ЕНТ министерство опубликовало в Facebook видео, на котором «выпускник» демонстрирует, как он проходит необходимый контроль.

Кроме того, в связи с усилением карантинных мер в некоторых регионах страны, Национальным центром тестирования приняты дополнительные меры безопасности. Так, сегодня управлениями образования городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент будет организован подвоз участников до пунктов проведения ЕНТ.