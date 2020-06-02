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ЕНТ: сроки, формат, новшества

2 Июня 2020 20:20
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ЕНТ: сроки, формат, новшества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как идет подготовка к проведению Единого национального тестирования, рассказал сегодня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Что нужно знать о ЕНТ-2020:

Как сообщается в Telegram МОН РК, б удут соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические требования. Формат остаётся прежним. Тестирование проводится по 5 предметам (3 основных и 2 профильных). Количество заданий - 120. Максимальный балл - 140.

Новшества :

Индентификация личности с помощью распознавания лица (Face ID);

Электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении гранта;

Перевод баллов международных стандартизированных тестов SAT, АСТ и IB в балл ЕНТ;

Не набравшие пороговый балл, принятые до окончания академического периода, имеют возможность сдавать ЕНТ в течение года;

Пороговый балл для будущих педагогов - 70;

Экспертиза видеозаписи проведения ЕНТ и аннулирование результатов ЕНТ, а также образовательного гранта в случае обнаружения запрещенных предметов;

Выдача калькуляторов на месте сдачи;

Время тестирования увеличивается до 4 часов.


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Ключевые слова: Образование,
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