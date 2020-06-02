ЕНТ: сроки, формат, новшества
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как идет подготовка к проведению Единого национального тестирования, рассказал сегодня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».
Что нужно знать о ЕНТ-2020:
Как сообщается в Telegram МОН РК, б удут соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические требования. Формат остаётся прежним. Тестирование проводится по 5 предметам (3 основных и 2 профильных). Количество заданий - 120. Максимальный балл - 140.
Индентификация личности с помощью распознавания лица (Face ID);
Электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении гранта;
Перевод баллов международных стандартизированных тестов SAT, АСТ и IB в балл ЕНТ;
Не набравшие пороговый балл, принятые до окончания академического периода, имеют возможность сдавать ЕНТ в течение года;
Пороговый балл для будущих педагогов - 70;
Экспертиза видеозаписи проведения ЕНТ и аннулирование результатов ЕНТ, а также образовательного гранта в случае обнаружения запрещенных предметов;
Выдача калькуляторов на месте сдачи;
Время тестирования увеличивается до 4 часов.
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