ЕНТ: сроки, формат, новшества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как идет подготовка к проведению Единого национального тестирования, рассказал сегодня министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Что нужно знать о ЕНТ-2020:

Как сообщается в Telegram МОН РК, б удут соблюдены строгие санитарно-эпидемиологические требования. Формат остаётся прежним. Тестирование проводится по 5 предметам (3 основных и 2 профильных). Количество заданий - 120. Максимальный балл - 140.

Новшества :

Индентификация личности с помощью распознавания лица (Face ID);

Электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении гранта;

Перевод баллов международных стандартизированных тестов SAT, АСТ и IB в балл ЕНТ;

Не набравшие пороговый балл, принятые до окончания академического периода, имеют возможность сдавать ЕНТ в течение года;

Пороговый балл для будущих педагогов - 70;

Экспертиза видеозаписи проведения ЕНТ и аннулирование результатов ЕНТ, а также образовательного гранта в случае обнаружения запрещенных предметов;

Выдача калькуляторов на месте сдачи;

Время тестирования увеличивается до 4 часов.