ЕНТ сдадут 617 выпускников из пострадавшего от паводка региона РК

В пострадавшем от паводка Жылыойском районе 617 выпускников подали завки на сдачу ЕНТ, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Об этом сообщила руководитель Жылыойского районного отдела образования Гульжансара Танатарова.

— В Жылыойском районе есть 20 общеобразовательных школ. В этом году 684 учащихся заканчивают 11-й класс. Из них, 617 подали заявки на сдачу ЕНТ. Сейчас выпускники сдают государственные экзамены. В связи с состоянием здоровья один выпускник приказом областного управления образования освобожден от госэкзаменов, — рассказала спикер.

Всего по Жылыойскому району 30% выпускников 9-х классов изъявили желание продолжить обучение в колледжах.