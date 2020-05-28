ЕНТ будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на селекторном заседании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы подготовки к проведению Единого национального тестирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.
По информации Министерства образования и науки, в текущем году сдавать ЕНТ будут более 131 тысячи учащихся. Определено 150 пунктов проведения ЕНТ. Все пункты проведения будут обеспечены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.
Е. Тугжанов обратил внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации необходимо подготовить специальную инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки.
По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.
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