ЕНТ будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на селекторном заседании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы подготовки к проведению Единого национального тестирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По информации Министерства образования и науки, в текущем году сдавать ЕНТ будут более 131 тысячи учащихся. Определено 150 пунктов проведения ЕНТ. Все пункты проведения будут обеспечены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.

Е. Тугжанов обратил внимание, что с учетом эпидемиологической ситуации необходимо подготовить специальную инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки.

По итогам совещания заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов дал ряд конкретных поручений.