ЕНТ: 24 % абитуриентов выбрали русский язык, 0,1 % - английский

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время основного ЕНТ 2023 года 75 % абитуриентов сдавали тесты на казахском языке. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается языка сдачи тестов, то 75% сдали на казахском языке, 24% - на русском, 0,1%-на английском», - сказал вице-министр.

Также он напомнил, что тестирование проходило по 5 предметам.

«Вы все это знаете. Было три обязательных и два профильных предмета. Количество тестовых заданий - 120. В целом в этом году созданы специальные условия для абитуриентов с особыми образовательными потребностями. Например, время теста для них было увеличено на 40 минут. Кроме того, были заданы вопросы без чертежа и диаграммы. Благодаря этим мерам 478 тестируемых с особыми образовательными потребностями сдали тесты», - добавил Куаныш Ергалиев.