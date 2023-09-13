ЕНТ-2024: время тестирования сократится на полчаса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поделился новшествами ЕНТ-2024. Как было обещано в прошлом году, все изменения в формате экзамена будут объявлены в начале нового учебного года, что поможет будущим абитуриентам сосредоточиться и лучше подготовиться к поступлению в вуз, передает МИА «Казинформ».

Как отметил министр на своей странице в Facebook, важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ.

«Мы перейдем на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. Эти изменения отвечают Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы. На ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования», - сообщил Саясат Нурбек.

Количество предметов на ЕНТ, по словам министра, остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

«Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления», - проинформировал министр.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов.

«Благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). Ранее было предоставлено 4 часа (240 минут). Здесь стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут», - отметил глава ведомства.

Еще одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета «Математическая грамотность» для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами «История Казахстана» и «Грамотность чтения».

«Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по «Математической грамотности» направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых», - сообщил Саясат Нурбек.

Есть изменения и по комбинациям профильных предметов. С учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» будут сдавать комбинацию «Математика-Информатика».

В завершение глава ведомства напомнил, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования РК официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом. Если учесть еще три возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование пять раз.