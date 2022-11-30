ЕНТ-2022: лучше всего выпускники школ сдали предмет «грамотность чтения»

30 Ноября 2022, 14:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр тестирования сделал подробный тематический анализ результатов основного ЕНТ-2022. Анализ результатов главного экзамена проведен в разрезе школ, сел, районов, областей страны. Также специалисты НЦТ определили количество и процент правильных ответов тестируемых по гендерному признаку, языку сдачи и предметам ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования.

«Процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет «Грамотность чтения», ответив на 82% вопросов правильно, далее идут «Казахский язык» – 64% и «Казахская литература» – 60%. Наименьшее количество правильных ответов дали по предметам «Физика» и «Химия», соответственно 40% и 38%. Если посмотреть анализ по гендерному признаку, то у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%)», – поделился результатами директор НЦТ Руслан Емелбаев.