Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

ЕНТ-2022: лучше всего выпускники школ сдали предмет «грамотность чтения»

30 Ноября 2022, 14:50
ЕНТ-2022: лучше всего выпускники школ сдали предмет «грамотность чтения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр тестирования сделал подробный тематический анализ результатов основного ЕНТ-2022. Анализ результатов главного экзамена проведен в разрезе школ, сел, районов, областей страны. Также специалисты НЦТ определили количество и процент правильных ответов тестируемых по гендерному признаку, языку сдачи и предметам ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства науки и высшего образования.

«Процент правильных ответов по стране составляет 58%. Лучше всего дети сдали предмет «Грамотность чтения», ответив на 82% вопросов правильно, далее идут «Казахский язык» – 64% и «Казахская литература» – 60%. Наименьшее количество правильных ответов дали по предметам «Физика» и «Химия», соответственно 40% и 38%. Если посмотреть анализ по гендерному признаку, то у девочек результаты лучше (59%), чем у мальчиков (57%)», – поделился результатами директор НЦТ Руслан Емелбаев.


Теги:
Новости по теме
До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
Создан общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики
Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК
Читайте также
До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
Создан общественный совет по вопросам науки, высшего образования и языковой политики
Сетевой университет Совета тюркских государств предложил создать Казахстан
Семье героя Аскара Забикулина выделены образовательные гранты
Исследования ученого КазНУ продолжатся в США
Бесплатные онлайн-уроки для подготовки к ЕНТ запустит Национальный центр тестирования
Когда в Казахстане прогнозируется всплеск рождаемости
Анализ стоимости обучения в казахстанских вузах провело Миннауки
Новости партнеров
Популярное
1 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
2 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
3 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
4 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
5 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания

Лента новостей