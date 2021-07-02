ЕНТ-2021: сколько абитуриентов подали апелляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько абитуриентов подали апелляцию? Об этом на онлайн брифинге в СЦК рассказала и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступило 42084 заявлений на апелляцию. Среди них одобрено 321 заявлений. Большинство вопросов поступало по математической грамотности и истории Казахстана, потому что эти предметы являются обязательными», - рассказала Наужан Дидарбекова.

Ранее сообщалось, сколько абитуриентов сдали ЕНТ в 2021 году.

«Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений. Сейчас в формате ЕНТ происходят очень хорошие изменения, тем самым решаются несколько задач. Первое – снижение эмоционального напряжения среди тестируемых. Второе – усиление прозрачности академической честности. Третье – вопрос открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов», - отметила Наужан Дидарбекова.