ЕНТ-2021: результаты 27 человек аннулированы в первый день тестирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первый день в январском тестировании приняли участие 16 307 претендентов, из них более 12 тысяч – на казахском языке, 4216 – на русском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Министерства образования РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 86 абитуриентов попытались пронести в аудитории запрещенные предметы и в связи с этим не были допущены к участию в ЕНТ. За нарушение правил тестирования из аудиторий были удалены 27 человек, их результаты аннулированы.

По итогам первого дня ЕНТ 205 участников набрали более 110 баллов. Следует отметить, что в связи с карантинными ограничениями тестирование проходит в 15 потоков, аудитории заполнены всего на 20-25%. Из 143 пунктов проведения ЕНТ в первый день были задействованы 114. Аудитории оснащены камерами видеонаблюдения, для родителей доступна видеотрансляция.

Все участники ЕНТ проходят дезинфекцию согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: запуск через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным ковриком, замер температуры, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок. При запуске и рассадке тестируемых соблюдается расстояние не менее 2 метров. Каждая аудитория периодически проветривается и обрабатывается дезинфицирующими средствами. Все санитарные требования строго соблюдены.



