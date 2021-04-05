ЕНТ-2021: какие санитарные требования будут соблюдаться при проведении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов пояснил, какие санитарные требования будут соблюдаться при проведении Единого национального тестирования в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня главный приоритет - это обеспечение безопасности детей. В первую очередь мы просим родителей не приходить в пункты тестирования. Чтобы исключить скопление людей, первый шаг - это запрет на посещение родителями, учителями пунктов проведения ЕНТ. Мы для родителей предоставляем онлайн-ссылку, по которой можно следить за онлайн-трансляцией. Во-вторых, во время входа в здание рассадка осуществляется по строгой разметке с соблюдением строгой социальной дистанции в 2-2,5 метра», - сказал в ходе брифинга в СЦК Дидар Смагулов.

Он отметил, что вход в пункт проведения ЕНТ осуществляется только посредством термоконтроля.

«Установлены специальные планшеты, которые выполняют три функции. Первая функция - термоконтроль. Если температура ребенка превышает 37 градусов, то мы сразу же просим перепроверить температуру уже ручными термометрами. Если есть какие-то показания, мы предоставляем ребятам возможность сдать тестирование в другой день, когда состояние станет лучше и не будет риска для других детей. Второе - это наличие маски на лице и ее правильное положение. Специальное устройство на входе считывает, есть ли маска или нет. Без маски тестируемый не зайдет. Если маска надета неправильно, то также устройство не позволит ему зайти. Третье - идентификация личности - Face ID. По изображению лица мы идентифицируем человека, который пришел на тестирование. В этот момент мы отправляем запрос на государственную базу данных физических лиц. Получаем ответ, что это человек с этими данными», - пояснил Дидар Смагулов.

Дальше, по его словам, человек входит в аудиторию, занимает свое место.

«Каждый компьютер огорожен оргстеклом, чтобы максимально минимизировать на распространение каких-либо инфекций. Так он сдает тестирование. Все аудитории проветриваются, постараемся после каждого потока проводить кварцевание, обработку, влажную уборку, чтобы максимально исключить факты распространения во время ЕНТ», - отметил директор национального центра тестирования.

Напомним, в Казахстане ЕНТ стартует с 15 апреля и продлится до 30 июня.

По данным МОН, более 120 тысяч выпускников планируют сдать Единое национальное тестирование в этом году.