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ЕНПФ сократил штат на 25%  за три года

Автор:  
Данияр Дауталиев
5 Февраля 2020, 15:00
ЕНПФ сократил штат на 25%  за три года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ЕНПФ заявили о сокращении штата на 25% за несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕНПФ подводит предварительные итоги 2019 года. В настоящее время ведутся работы по аудиту и подтверждению финансовой отчетности фонда независимой аудиторской компанией. Но уже сейчас можно привести следующие данные по штатному составу фонда. В 2019 году штатная численность персонала сокращена с 1981 до 1740 человек (на 12,2%)», - отметили в фонде.

За три года с 2017 по 2019 год штатная численность сокращена и была оптимизирована на 25% или на 567 человек. В результате чего расходы на оплату труда, при сравнении их с 2016 годом были сокращены на 13,2%, пояснили в ЕНПФ.

«Динамика значительного сокращения штатной численности и снижения фонда оплаты труда связана с целенаправленной работой ЕНПФ по оптимизации бизнес-процессов, автоматизации и переходу на электронные услуги (более 80% услуг оказывается в электронном формате), сокращению части операционных подразделений, повышению эффективности работников. С учетом дальнейшего развития цифровых услуг данная тенденция, очевидно, будет продолжена», - говорится в сообщении.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.


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