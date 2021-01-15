ЕНПФ снизил комиссионное вознаграждение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По инициативе Национального банка Казахстана в целях снижения комиссионного вознаграждения ЕНПФ в интересах вкладчиков внесены соответствующие поправки в рамках подписанного Главой государства 2 января 2021 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данные изменения предусматривают разделение комиссионного вознаграждения между ЕНПФ, Национальным банком Казахстана и управляющими инвестиционным портфелем, которым вкладчики смогут передать в управление часть своих пенсионных накоплений, а также снижение уровней его предельных величин.

Согласно принятым поправкам, для ЕНПФ установлено только комиссионное вознаграждение от пенсионных активов. При этом предельная величина указанного вознаграждения снижена на 60% – с 0,025% до 0,01% в месяц от пенсионных активов.

Для Национального банка Казахстана и управляющих инвестиционным портфелем предусмотрено комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода с установлением предельных величин. Размер фактически взимаемого комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода будет пересматриваться и устанавливаться ежегодно.

При этом по предложению Национального банка Казахстана предельная величина его комиссионного вознаграждения была снижена на 73% – с 7,5% до 2,0% от инвестиционного дохода.

Если ранее комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода поступало в ЕНПФ, то в соответствии с новыми требованиями вознаграждение будет поступать напрямую управляющим инвестиционным портфелем. Это даст возможность вкладчику отслеживать комиссионное вознаграждение управляющего инвестиционным портфелем и выбирать наиболее выгодные для себя условия.