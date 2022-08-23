Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

ЕНПФ предупреждает о новой мошеннической схеме

Редактор:  
Алла Серикбаева
23 Августа 2022, 16:11
ЕНПФ предупреждает о новой мошеннической схеме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О новой мошеннической схеме Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

«Начались единичные случаи звонков неустановленных лиц, представляющихся работниками АО «ЕНПФ», которые просят пополнить некий банковский счет для разблокировки пенсионного счета вкладчика. Пенсионный счет, по словам звонивших, будет использован якобы для платежей от иностранных банков для оплаты возмещения по судебным разбирательствам. В случае отказа перевести средства пенсионный счет якобы останется заблокированным. ЕНПФ предупреждает, что подобные звонки поступают не от работников ЕНПФ и в случае поступления таких звонков настоятельно просит прервать разговор», - говорится в сообщении.

Также в Едином накопительном пенсионном фонд напоминают, что согласно п.3 ст. 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» наложение ареста или обращение взысканий, в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), не допускается. А в соответствии с пп.14) ст. 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание не может быть обращено на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

«Таким образом, на пенсионные накопления, имеющиеся на Вашем индивидуальном пенсионном счете, не может быть обращено взыскание судебного исполнителя или любого третьего лица. Ваш индивидуальный пенсионный счет не может быть заблокирован ни при каких обстоятельствах!», - сообщают в ЕНПФ.


ЕНПФ   Общество   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом