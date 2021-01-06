Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

ЕНПФ представил новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений

Автор:  
Данияр Дауталиев
6 Января 2021, 17:19
ЕНПФ представил новую таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опубликовал обновленную таблицу с порогами достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представленные суммы отличаются, от тех, которые были заявлены в прошлом году. сейчас они незначительно ниже.

Также казахстанцам доступна пошаговая инструкция для проверки доступной к изъятию суммы.

Получить консультацию вкладчики ЕНПФ могут через Контакт-центр по короткому 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), а также обратиться в случае необходимости в ближайшее отделение ЕНПФ. Все адреса и контакты доступны на сайте.

photo

Связаться с ЕНПФ также можно посредством чат-бота в WhatsАpp по номеру +7 777 000 14 18. Также в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.


Экономика   ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом