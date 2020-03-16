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ЕНПФ предоставляет несколько способов получения информации о пенсионных накоплениях

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Марта 2020, 12:12
ЕНПФ предоставляет несколько способов получения информации о пенсионных накоплениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Единый накопительный пенсионный фонд предоставляет на сегодняшний день несколько способов получения информации о состоянии пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Самые популярные способы информирования – электронные: посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ; посредством личного кабинета с использованием электронной цифровой подписи или логина пользователя и пароля, в т.ч. в мобильном приложении.

По данным ЕНПФ, последним способом на 1 марта 2020 года пользуются свыше 5,6 миллионов владельцев индивидуальных пенсионных счетов. Преимуществом данного способа является прежде всего оперативность и удобство, т.е. улучшение качества жизни. В отличие от иных способов, с помощью него можно проверить свой счёт в любое время и любом месте. Посредством своих гаджетов буквально за пару кликов вкладчики могут получить выписку с индивидуального пенсионного счёта, увидеть текущие показатели по пенсионным активам, реквизиты договоров и многое другое.

В качестве мобильных сервисов ЕНПФ развивает не только приложение, но и активно внедряет различные функции в мессенджерах. В популярном мессенджере Telegram можно получить мини-выписку, восстановить пароль от личного кабинета, ознакомиться с актуальными новостями и текущими показателями ЕНПФ, а также найти ближайшее отделение фонда.

Более 850 тысяч вкладчиков (получателей) в качестве способа информирования выбрали электронную почту. Это также удобно.

К слову, в разрезе городов и областей электронные способы информирования наиболее популярны в г. Нур-Султане, г. Алматы, Карагандинской и Туркестанской областях.

Несмотря на быстрый рост интернет-сервисов, продолжает пользоваться популярностью личное обращение в филиалы ЕНПФ. На данный момент — это второй по популярности способ информирования. Порядка 2 миллионов владельцев индивидуальных пенсионных счетов выбрали именно данный способ.

Постепенно снижается количество граждан, получающих информации о состоянии своих пенсионных накоплений посредством услуг почтовой связи. Периодичность такого информирования – раз в год, и на сегодня этот способ выбрали 1,3 млн вкладчиков.

В ЕНПФ напоминают, что в случае смены электронного или почтового адреса, указанного в целях информирования, необходимо своевременно уведомлять об этом Фонд. Если этого не сделать, то ЕНПФ имеет право в дальнейшем не отправлять информацию о состоянии пенсионных накоплений.

«Для получения информации о состоянии пенсионных накоплений вышеуказанными способами, за исключением личного обращения и с использованием ЭЦП, необходимо заключить соответствующее соглашение в любом офисе ЕНПФ либо в личном кабинете при наличии ЭЦП», - говорится в сообщении.


ЕНПФ  
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