ЕНПФ покупает 10% акций компании «Казахтелеком»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 % акций АО «Казахтелеком» выкупит Единый накопительный пенсионный фонд в рамках программы приватизации. Об этом сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как заявил Ахметжан Есимов, фонд владеет 50% акциями компании «Казахтелеком».
«Компания является публичной, листингуется на KASE, является стратегическим активом, особенно в новых реалиях. Мы провели переговоры с Нацбанком - ЕНПФ покупает 10% акций фонда. Преимущества здесь какие: во-первых, не требуется изменения способа продажи; высокая готовность компании к размещению; рост стоимости акций способствует увеличению доходов ЕНПФ», - заявил Ахметжан Есимов в ходе заседания Совета ФНБ «Самрук-Казына» под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева.
Ранее данное предложение поддержал и Нурсултан Назарбаев.
«По приватизации Казахтелеком я поддерживаю предложение о продаже 10% накопительному пенсионного фонду, что позволит нашим гражданам стать акционерами компании, а фонду оставаться крупным акционером», - отметил Елбасы.
- Как Правительство и «Самрук-Казына» работают в рамках плана по восстановлению экономического роста
- Елбасы поддержал предложение по реорганизации «КазМунайГаза»
- Елбасы положительно оценил работу «Самрук-Казына» по поддержке отечественных товаропроизводителей
- «Самрук-Казына» надо продолжить работу по взвешенному подходу – Нурсултан Назарбаев
- Пересмотреть комплексный план приватизации поручил Фонду «Самрук-Казына» Нурсултан Назарбаев
- «Самрук-Қазына» сумел не допустить массового сокращения производственного персонала - Первый Президент РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана