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Еnpf-otbasy.kz: стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Января 2021, 11:09
Еnpf-otbasy.kz: стартовал прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Ровно в 9.00 по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим.

Ранее председатель правления Жилищного строительного сберегательного банка «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова ответила на актуальные вопросы журналистов, касающиеся возможности снятия пенсионных накоплений на приобретение жилья, улучшение жилищных условий или на лечение.

Отметим, что в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Так, для использования единовременных пенсионных выплат заявитель должен получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть личный кабинет, через него подать заявку на открытие специального счета.

С полными правилами использования пенсионных накоплений можно ознакомиться на сайте Жилищного строительного сберегательного банка.

По последним данным банка, открыто более 60 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.


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