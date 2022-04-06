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ЕНПФ исполнил около 1,7 миллионов заявлений на жилье и лечение

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Апреля 2022, 22:23
ЕНПФ исполнил около 1,7 миллионов заявлений на жилье и лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 апреля 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнено 1 317 739 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила около 2,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу пенсионного фонда.

Больше всего исполненных заявлений направлено жителями г. Алматы (17,75%), г. Нур-Султана (13,53%), Мангистауской области (10,41%).

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан». Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» (95,30% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО «Народный банк Казахстана» (3,23%), АО «Банк ЦентрКредит» (1,39%), АО «Altyn Bank» (0,05%) и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (0,03%).

Наибольшая часть заявлений направлена на приобретение жилища (окончательный расчет), строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка) - исполнено 469 628 заявлений на сумму порядка 2,0 трлн тенге (64,4% от общей суммы).

На получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений (за исключением строительства), полное и частичное его погашение и рефинансирование, а также для строительства индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка) по системе жилищных строительных сбережений исполнено 276 303 заявления на общую сумму 402,2 млрд тенге (13%).

На внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища (в том числе в рамках финансирования исламским банком), полное и частичное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу и его рефинансирование исполнено 261 128 заявлений на сумму 378,6 млрд тенге (12%).

На пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления исполнено 274 506 заявлений на сумму 249,2 млрд тенге (8%).

75,2 млрд (или 2,4%) было переведено на прочие цели, включая полную и частичную оплату по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа, а также приобретение земельного участка в собственность по гражданско-правовым сделкам с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство (окончательный расчет).

Отметим, что 422,1 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 380 996 заявлений на лечение на общую сумму 293,5 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 26,9 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Значительная часть исполненных заявлений на лечение была направлена на стоматологические услуги – 365 751 заявление (96,0% от общего количества заявлений на лечение) на сумму 284,5 млрд тенге, далее следуют офтальмологические услуги – 10 844 заявления на сумму 5,1 млрд тенге и лечение орфанных заболеваний – 1 251 заявление на сумму 1,1 млрд тенге.

Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 апреля текущего года переведено 7,9 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 4 975 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,6 млн тенге.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.

Отметим, из 7,9 млрд тенге – 45,59% или 3,6 млрд тенге переведено в АО «Jusan Invest», 28,05% или 2,2 млрд тенге в АО «Halyk Global Markets», 15,90% или 1,3 млрд тенге в АО «BCC Invest», 10,46% или 0,8 млрд тенге в АО «Сентрас Секьюритиз».

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.


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