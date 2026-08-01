Энерготерапия набирает популярность у казахстанцев: что важно знать о новом тренде

Что такое энерготерапия, чем она отличается от медитации и почему казахстанцы все чаще обращаются к подобным практикам, рассказала врач и энергопрактик Айжан Ешенбаева, передает агентство Kazinform.

Все больше казахстанцев в последние годы интересуются энергопрактиками и неклассическими медитациями. Одни обращаются к ним после эмоционального выгорания, другие — в поисках внутреннего спокойствия, третьи продолжают искать способы улучшить самочувствие после длительного лечения.

Одновременно растет число специалистов, работающих в этом направлении. Одни годами изучают энергопрактики и развивают собственные методики, другие пытаются исследовать подобные подходы с научной точки зрения.

Альтернативные практики активно обсуждаются в социальных сетях, появляются специализированные центры, а специалисты по энерготерапии собирают многотысячные аудитории. При этом отношение к таким методам остается неоднозначным: сторонники говорят об улучшении самочувствия, тогда как скептики напоминают об отсутствии убедительной доказательной базы.

Что такое энерготерапия?

По словам врача и энергопрактика Айжан Ешенбаевой, сегодня существует множество направлений работы с так называемой энергией человека. Среди них — медитативные практики, дыхательные техники, восточные практики и авторские методики. Одним из методов, популярных у казахстанцев, является энергосингулярность. В его основе лежит представление о том, что внимание человека может влиять на внутреннее состояние организма и субъективные ощущения.

— Сегодня в мире существует множество методов работы с энергией. Если говорить простыми словами об энергосингулярности, то это концентрация энергии внутри человека, ее расширение и направленность через внимание и внутренние ощущения. Если опустить нюансы, то человек учится концентрироваться на внутренних ощущениях, чтобы лучше чувствовать свое тело и эмоциональное состояние. Именно этим наш подход отличается от многих других энергопрактик, — объясняет Айжан Ешенбаева.

По словам специалиста, ключевое отличие метода заключается в том, что человек становится не наблюдателем процесса, а его непосредственным участником.

— В отличие от классических практик, где человек скорее наблюдатель процесса, иммерсивная техника предполагает позицию участника. Энергия не просто ощущается — она становится управляемой через внимание, импульсы и осознанные действия. То есть речь идет не о наблюдении, а о прямом взаимодействии с ней внутри самого тела. Это не эфемерное ощущение энергии или фантазия о ее присутствии — это факт. Энергия ощущается внутри тела так же, как, например, рука, погруженная в воду. Движение руки энергопрактика полностью повторяется внутри тела движением энергии, то есть созданием точки энергосингулярности, — отмечает она.

Фото: из личного архива Айжан Ешенбаевой

При этом сама концепция энергосингулярности пока не относится к общепринятым научным теориям и не входит в число признанных медицинских методов лечения. Айжан Ешенбаева подчеркивает, что рассматривает энерготерапию как часть подхода к человеку, а не как замену официальной медицине.

Почему казахстанцы обращаются к энергопрактикам?

По словам Айжан Ешенбаевой, вопреки распространенному мнению, большинство людей приходят не с просьбой «очистить ауру» или решить мистические вопросы. Чаще всего причиной становятся хроническая усталость, стресс, тревожность, эмоциональное выгорание, постоянное напряжение и ощущение нехватки внутренних ресурсов.

Как отмечает специалист, многие обращаются из-за физического дискомфорта — болей, усталости или общего ухудшения самочувствия. При этом сами посетители, по ее словам, нередко рассказывают и о других изменениях после сеансов.

Айжан Ешенбаева считает, что рост интереса казахстанцев к подобным практикам связан с высоким уровнем стресса и ритмом современной жизни в городах. По ее мнению, многим людям уже недостаточно традиционных способов восстановления — сна, отпуска или работы с психологом, поэтому они ищут дополнительные способы справиться с эмоциональной нагрузкой.

— Йога и медитация используются человечеством уже тысячелетия. Сегодня существуют исследования, которые подтверждают их влияние на снижение уровня стресса и тревожности. Энерготерапия смотрит на эту работу немного под другим углом, — говорит Айжан Ешенбаева.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Энерготерапия и традиционная медицина

Несмотря на растущий интерес к энергопрактикам, врач Айжан Ешенбаева подчеркивает, что не рассматривает энерготерапию как альтернативу официальной медицине. По ее словам, это дополнительный подход, который может использоваться наряду с традиционным лечением, но не заменяет его.

— Энерготерапия — это не медикаментозное и не медицинское лечение. Мы никогда не называем это лечением — для нас это коррекция состояния организма, целостный, холистический подход к работе с энергией и телом, где человек рассматривается не по отдельным симптомам, а как единая система — тело, эмоции, состояние и образ жизни, — говорит Айжан Ешенбаева.

Она подчеркивает, что при необходимости диагностики, лечения и медицинского наблюдения основой остается доказательная медицина.

— Когда человеку необходимы диагностика, лечение или медицинское наблюдение, именно доказательная медицина остается основой принятия решений. Когда речь идет о восстановлении внутреннего ресурса, снижении субъективного уровня стресса или улучшении эмоционального самочувствия, энергопрактики могут стать дополнительной формой поддержки. Эти подходы не конкурируют между собой — они отвечают разным задачам, — отмечает специалист.

По словам Айжан Ешенбаевой, энергопрактики не рекомендуются при острых психических расстройствах без наблюдения профильного специалиста, состоянии алкогольного или наркотического опьянения, тяжелых состояниях, требующих экстренной медицинской помощи, а также при отсутствии добровольного согласия человека.

Что известно науке

На сегодняшний день научных исследований, посвященных непосредственно методу Energy-Singularity (энергосингулярность), нет. По словам Айжан Ешенбаевой, специалисты наблюдают за группой добровольцев, чтобы в дальнейшем подготовить научную публикацию.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

При этом она отмечает, что метод имеет профессиональную аккредитацию международных организаций International Practitioners of Holistic Medicine (IPHM) и The Complementary Medical Association (CMA), однако такая аккредитация не заменяет научных исследований его эффективности.

Вместе с тем некоторые практики, связанные с медитацией и осознанностью, действительно изучались в научной литературе. По данным исследований последних лет, они могут способствовать снижению уровня тревожности и субъективного стресса у части людей. При этом эти исследования не относятся непосредственно к методу Energy-Singularity и не подтверждают его эффективность.

Почему вокруг энерготерапии продолжаются споры

Несмотря на растущий интерес к энергопрактикам, отношение к ним остается разным. Одни рассказывают о положительном опыте, другие отмечают, что эффективность подобных методов требует дальнейшего научного изучения.

Айжан Ешенбаева считает, что энерготерапия не должна противопоставляться официальной медицине.

— Мы уважаем медицину и не противопоставляем себя ей. Когда человеку необходимы диагностика или лечение, он должен обращаться к врачу. Энергопрактики могут стать дополнительной поддержкой, но не заменой медицинской помощи, — говорит она.

Сегодня исследования, подтверждающие эффективность метода Energy-Singularity, отсутствуют. При этом практики, связанные с медитацией и осознанностью, продолжают изучаться учеными, а дискуссия о роли подобных подходов в поддержании здоровья остается открытой.