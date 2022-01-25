Энергосистема Казахстана восстановлена — Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После перегруза электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана» электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана было восстановлено в 16:00. Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана».

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии произошло разделение электрического транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана.

«В момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт. Действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт. При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

В 13:39 ч. восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

В 14:53 ч. сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области.

В 15:10 ч. подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент.

Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16.00.

Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей. В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения», - говорится в сообщении на сайте Премьер-Министра РК.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что часть Алматы осталась без электричества. Позже были включены все линии электропередачи транзита 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». В 13:39 произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей.