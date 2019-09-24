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Энергосберегающие и «зеленые» проекты внедрены в школах Сатпаева

24 Сентября 2019 15:55
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Энергосберегающие и «зеленые» проекты внедрены в школах Сатпаева

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городе Сатпаеве прошёл форум по продвижению энергосбережения, возобновляемых источников энергии и устойчивого развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Организатором выступил акимат города при поддержке областного акимата, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также Программы развития ООН в Казахстане.

В форуме приняли участие постоянный представитель Программы ООН в Казахстане Якуп Бериш, представители центральных органов, эксперты проектов ПРООН-ГЭФ, отечественные инвесторы.

Организаторы отмечают, что Сатпаев неслучайно стал местом проведения такой встречи. Сатпаевцы имеют опыт внедрения энергосберегающих и «зеленых» технологий, и им есть что показать. В течение 6 лет город является участником международных и национальных проектов, направленных на привлечение лучших практик в области «зеленой» экономики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Реализован ряд проектов ПРООН-ГЭФ и программы малых грантов Глобального экологического фонда. К примеру, в школе-лицее №4 имени Абая открыта фитотеплица, где учащиеся проводят различные опыты над растениями и биологические исследования. В школе-лицее №19 действует лаборатория инновационного проекта «Гидропоника». В пяти школах города в пилотном порядке установили систему энергоэффективного светодиодного освещения. Это же оборудование апробировали в подъездах жилых домов.

В коворкинг-центре JalyndyJastar собирается молодёжь, чтобы обсудить вопросы экологии и «зеленых» технологий.

Участники форума обменялись опытом. Были проведены тренинги и мастер-классы. Речь шла о возможных стартапах. Специалисты рассказали, где можно найти деньги на их реализацию.

Свои проекты школьники представили на выставке. Дети изготовили макеты энергоэффективных жилых домов, офисных зданий и ферм с действующими механизмами и устройствами внутри.


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Ключевые слова: Энергетика, Карагандинская область, Образование, Энергия будущего,
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Агата Мухамеджанова

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