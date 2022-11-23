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Энергорынки сильно штормит в течение двух лет - эксперт

23 Ноября 2022, 14:41
Энергорынки сильно штормит в течение двух лет - эксперт

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, что в течение двух лет энергорынки штормит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении уже двух лет энергорынки сильно штормит. Мы все помним, как средняя цена в Европе была меньше 50 евро за мегаватт и доходила на этот период на спотовом рынке и до 1300, и до 1500. В отдельные дни я видел какие-то совсем ужасные цифры. В странах с развитой энергосистемой стоимость электричества и до тысячу евро доходила, сейчас это стабилизировалось на каком-то уровне, но все равно это выше, чем до этого потребители платили за электроэнергию», - сказал Кирилл Комаров на пресс-конференции на площадке XII международного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

Ранее первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров прокомментировал вопрос покупки доли в СП «Буденовское».

«Мы никогда не комментируем то, что мы пока не сделали. Давайте оставим интригу, паузу, когда придет правильный момент, мы обязательно все расскажем», - сказал Кирилл Комаров.


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