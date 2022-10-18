Энергопотребление в Казахстане снизилось – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года потребление электроэнергии в Казахстане снизилось на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч – что на 1,4 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года», - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства Республики Казахстан.

По его словам, снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу.

Ранее сообщалось, что Казахстане официально зарегистрированы около 50 компаний, осуществляющих майнинговую деятельность. На прошлой неделе в Мажилисе одобрили законопроект, обязывающий майнеров платить налоги.