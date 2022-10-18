09:30, 18 Октябрь 2022 | GMT +6
Энергопотребление в Казахстане снизилось – Минэнерго
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года потребление электроэнергии в Казахстане снизилось на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч – что на 1,4 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года», - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства Республики Казахстан.
По его словам, снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу.
Ранее сообщалось, что Казахстане официально зарегистрированы около 50 компаний, осуществляющих майнинговую деятельность. На прошлой неделе в Мажилисе одобрили законопроект, обязывающий майнеров платить налоги.