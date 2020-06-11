Энергообеспечение пристоличного поселка Талапкер находится на особом контроле

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Энергообеспечение акмолинского поселка Талапкер на особом контроле партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОФ партии «Nur Otan».

Жители поселка Талапкер, расположенного вблизи города Нур- Султана, часто остаются без электричества из-за непогоды. Местные жители говорят, что проблема со светом – систематическая. За электроэнергию они платят почти в 2 раза больше, чем в столице, но подается она часто с перебоями. В зимнее время население Талапкера и вовсе остаются без электричества. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии партийного контроля.

Партийцы заслушали отчет о ходе исполнения протокольных поручений Премьер-Министра Аскара Мамина по восстановлению электрических сетей и 49 подстанций, построенных за счет бюджетных средств в поселке Талапкер Целиноградского района и принятию мер по их этапной передаче до 1 июля 2020 года в доверительное правление АО «Акмолинская РЭК», данных в ходе приема граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan».

Следует отметить, что в 2015 году в рамках Комплексного плана развития пригородной зоны города Нур- Султана была начата реализация проекта по строительству сетей электроснабжения села Талапкер. Работы подрядной организацией на тот момент были выполнены в полном объеме, но не была произведена надлежащая сдача объектов в эксплуатацию. В последующем подрядная организация объявила себя банкротом.

«В результате длительного нахождения объектов в бесхозном состоянии, большинство комплектующего оборудования было похищено. Акиматом Целиноградского района в соответствии с Дорожной картой, разработанной по поручению Премьер –Министра А. Мамина, по договоренности с ТОО «Vita Construction» и АО «Электромонтаж» в рамках социальной ответственности бизнеса были начаты работы по восстановлению разворованных объектов энергетики, которые, вследствие чрезвычайного положения в стране, были приостановлены на период более двух месяцев. В настоящее время 12 подстанций из 49 отремонтированы и переданы в доверительное правление АО «Акмолинская РЭК», подключены к энергоисточникам 461 потребитель. Завершение ремонта оставшихся 37 подстанций и их передача, намеченная ранее на 1 июля, ввиду объективных причин перенесена на более поздний период. Согласно вносимым изменениям в Дорожную карту будут определены сроки выполнения работы.

Комиссии партийного контроля Акмолинского областного филиала партии приняла решение обязать местные исполнительные органы с учетом карантинно-ограничетельных мер работы до декабря текущего года» , - пояснили в ведомстве.





Чиновники заверяют , что скоро проблема исчезнет - будет подключена подстанция. На вопрос первого заместителя председателя АОФ партии «Nur Otan» Галыма Бекмагамбетова, удастся ли 1 декабря решить это, заместитель акима области, курирующий данную сферу, Асқар Мұратұлы ответил, что несмотря на карантинный ограничительный период, работа по восстановлению продолжается.