Энергообеспечение пристоличного поселка Талапкер находится на особом контроле
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Энергообеспечение акмолинского поселка Талапкер на особом контроле партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОФ партии «Nur Otan».
Жители поселка Талапкер, расположенного вблизи города Нур- Султана, часто остаются без электричества из-за непогоды. Местные жители говорят, что проблема со светом – систематическая. За электроэнергию они платят почти в 2 раза больше, чем в столице, но подается она часто с перебоями. В зимнее время население Талапкера и вовсе остаются без электричества. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии партийного контроля.
Партийцы заслушали отчет о ходе исполнения протокольных поручений Премьер-Министра Аскара Мамина по восстановлению электрических сетей и 49 подстанций, построенных за счет бюджетных средств в поселке Талапкер Целиноградского района и принятию мер по их этапной передаче до 1 июля 2020 года в доверительное правление АО «Акмолинская РЭК», данных в ходе приема граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan».Чиновники заверяют , что скоро проблема исчезнет - будет подключена подстанция. На вопрос первого заместителя председателя АОФ партии «Nur Otan» Галыма Бекмагамбетова, удастся ли 1 декабря решить это, заместитель акима области, курирующий данную сферу, Асқар Мұратұлы ответил, что несмотря на карантинный ограничительный период, работа по восстановлению продолжается.
Комиссии партийного контроля Акмолинского областного филиала партии приняла решение обязать местные исполнительные органы с учетом карантинно-ограничетельных мер работы до декабря текущего года» , - пояснили в ведомстве.
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