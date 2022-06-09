9 Июня 2022 10:41

Энергоэффективные госзакупки внедрят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внедрить энергоэффективные государственные закупки во всех госучреждениях и квазигосударственном секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, это делается с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения, на который приходится 2% от всего потребления, а также квазигосударственного сектора, на долю которого приходится 41% от всего потребления РК.

Законопроектом предлагается:

- охват всех государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора и естественных монополий вне зависимости от уровня энергопотребления в рамках Государственного энергетического реестра (сейчас субъектов ГЭР 9 178, станет - 23 794).

- внедрение энергоэффективных государственных закупок, которые обеспечат снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придадут импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования.

- установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

Сегодня на пленарном заседании Сената депутаты рассматривают в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования местного государственного управления и государственной границы».

Ранее сообщалось, что целевые индикаторы по энергоэффективности хотят установить для энергоемких предприятий в РК.