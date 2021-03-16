Энергоаудиторские компании испытывают большие трудности - Марат Есекин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Энергоаудиторские компании испытывают большие трудности в Казахстане. Об этом заявил председатель правления палаты энергоаудиторов, энергоэкспертов Казахстана Марат Есекин в ходе презентации законопроекта по вопросам энергосбережения в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я представляю бизнес-сообщество от энергоаудиторов, мы сейчас испытываем большие трудности. Практически наша деятельность парализована. Очень мало комплексов по энергоаудиту. Наплодили более 150 фирм, а объема практически нет для работы энрегоаудиторов. Мало того, имеется недобросовестная конкуренция, демпинг цен в десятки раз», - сказал Марат Есекин.

Он также добавил, что были надежды, что в новом законе будут разделы касательно улучшения деятельности энергоаудиторов.

«А у нас получается, если судить по концепции законопроекта - во многом вопрос усугубляется. В частности, по ОПС (Орган подтверждения соответствия персонала) мы предлагали этот орган создать при наших общественных организациях, которые уже имеются, мы знаем эту работу лучше, а нас не слушают», - пояснил Марат Есекин.

Он также добавил, что в течение года не было обсуждений по этому законопроекту.

«У нас есть конкретные предложения, которые мы хотели бы обсудить», - добавил Марат Есекин.

В свою очередь вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов выразил готовность к диалогу.

«Если хотите, мы не возражаем и готовы встретиться. Из-за пандемии мы не могли с вами за круглым столом встретиться и обсудить ваши вопросы по энергоаудиторским предприятиям. Да, сегодня порядка 150 энергоаудиторских организаций работает в Казахстане, но вы не забывайте о том, что ГЭР (Государственный энергетический реестр) составляет порядка 3 тыс организаций. Если по всем ним проводить энергоаудит то работы для всех хватит», - подчеркнул он.