Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Энергетики ВКО оказали гуманитарную помощь врачам

13 Августа 2020, 14:50
Энергетики ВКО оказали гуманитарную помощь врачам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Энергетики Восточно-Казахстанской области не остались в стороне в период пандемии коронавируса и оказывают свою поддержку медицинским работникам региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Так, АО «ВК РЭК» совместно с ТОО «Шыгысэнерготрейд» оказали гуманитарную помощь в виде 6 200 респираторных масок, 400 халатов, 18 500 медицинских масок, 50 штук защитных экранов и т.д. Общий вес груза составил 200 кг.

photo

«Оказывать поддержку медработникам в их нелегком труде - это обязанность не только государства, но и общества. В этой связи мы хотим выразить благодарность всему медперсоналу и предоставить в виде гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты», – сказал председатель правления АО «ВК РЭК» Ерлан Маканов.

Гуманитарная помощь будет распределена по больницам Восточного Казахстана.


Энергетика   Восточно-Казахстанская область   Благотворительность   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан