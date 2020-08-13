Энергетики ВКО оказали гуманитарную помощь врачам

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Энергетики Восточно-Казахстанской области не остались в стороне в период пандемии коронавируса и оказывают свою поддержку медицинским работникам региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Так, АО «ВК РЭК» совместно с ТОО «Шыгысэнерготрейд» оказали гуманитарную помощь в виде 6 200 респираторных масок, 400 халатов, 18 500 медицинских масок, 50 штук защитных экранов и т.д. Общий вес груза составил 200 кг.

«Оказывать поддержку медработникам в их нелегком труде - это обязанность не только государства, но и общества. В этой связи мы хотим выразить благодарность всему медперсоналу и предоставить в виде гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты», – сказал председатель правления АО «ВК РЭК» Ерлан Маканов.

Гуманитарная помощь будет распределена по больницам Восточного Казахстана.