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Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома

29 Ноября 2022, 23:04
Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Экибастузцев просят не сливать сетевую воду. По словам энергетиков, это увеличивает расход подпиточной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слив сетевой воды, производимый​ потребителями, усложняет и замедляет работы по подключению домов​ к системе теплоснабжения, так как увеличивает расход подпиточной воды. Просим вас отказаться от​ сомнительной возможности ускорить подачу тепла в дома», - обратилась пресс-служба АО «Павлодарэнерго» к населению.

По данным предприятия, проблемы с отоплением домов сегодня в 11 многоэтажках и 18 частных домах устранялись силами специалистов ТОО «Экибастузтеплоэнерго», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Богатырь Комир», угольного разреза «Восточный», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и тепловиков из Петропавловска, Астаны и Караганды.

«Температурный режим в лечебных учреждениях сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам», - дополнили энергетики.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Сегодня утром в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан, пояснили в акимате Экибастуза.

Тем временем в Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для экибастузцев.



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