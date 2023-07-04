Энергетики могли стать причиной остановки сердца военнослужащего в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники центра скорой медицинской помощи реанимировали военнослужащего. Одной из возможных причин остановки сердца молодого человека могло стать злоупотребление энергетиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О непростом случае в работе сотрудников рассказал на своей странице в социальной сети директор центра Юрий Белоног.

Бригада в составе фельдшеров Талгата Касенова и Екатерины Шмидт, водителя Мергена Адильбаева прибыла в часть через три минуты после вызова. При осмотре 21-летний пациент не подавал признаков жизни. Отсутствовали сознание, дыхание и пульс.

«Были начаты реанимационные мероприятия по международному стандарту ASLC. На 30-й минуте после шести циклов сердечно-легочной реанимации с ИВЛ и дефибрилляцией восстановлена сердечная деятельность, появилось самостоятельное спонтанное дыхание. Больного с контролем витальных функций доставили в многопрофильную городскую больницу. Благодаря профессионалам реанимационного отделения, возглавляемого заведующим Дмитрием Флёрко, пациент с положительной динамикой, в сознании, переведён в отделение», - сообщил Ю.Белоног.

Врач добавил, что одна из возможных причин остановки сердечной деятельности - злоупотребление энергетическими напитками.