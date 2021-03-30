Энергетикам увеличат зарплату в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют увеличить зарплату специалистам в сфере энергетики. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на ограничения в 2020 году, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, благодаря сплоченному коллективу и слаженной работе, перерывов в генерации электроэнергии не наблюдалось», - сказал Кайрат Рахимов на брифинге в СЦК.

По его словам, недопустимость остановки производств не позволяет перейти на «удаленный» режим работы и еще больше повышает риски для производственного персонала.

«В ближайшее время главным приоритетом в системе управления энергопроизводящих организаций – будет квалифицированный персонал и поддержание такой квалификации на высоком уровне. Для этого требуется принимать меры по разработке соответствующих программ и планомерно увеличивать оплату труда», - заключил спикер.