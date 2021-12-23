Энергетический консорциум планируют создать Казахстан и ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе презентовали законопроект «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр национальной экономики Алишер Абдыкадыров, представляя законопроект, отметил, что одной из приоритетных задач Правительства является привлечение инвестиций в страну. По словам вице-министра, декларация позволит привлечь Казахстану более 6 млрд долларов прямых иностранных инвестиций от крупных компаний Объединенных Арабских Эмиратов, в основном на строительство и модернизацию энергетической инфраструктуры.

«Партнерами от арабской стороны являются суверенный фонд Абу-Даби ADQ и национальная энергетическая компания TAQA, которые имеют суммарные активы в более 215 млрд долларов, обладают значительными инвестиционным и управляющим опытом в более чем 11 странах мира. Одной из основных задач декларации является создание энергетического консорциума между арабским фондом ADQ с долей 51% и фондом «Самрук-Казына» с долей 49%. Целью холдинга будет совместная реализация проектов по строительству новой и модернизации действующей электроэнергетической инфраструктуры Казахстана. Конечным результатом работы этого холдинга должно стать повышение доли возобновляемых источников энергии с текущих 3% до 6% уже к 2025 году. Также планируется снизить выбросы в атмосферу путем модернизации действующей электростанции», - сказал Алишер Абдыкадыров.

Как пояснил вице-министр, реализация декларации в будущем позволит внести существенный вклад в решение задачи по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, по которому наша страна принимала на себя обязательство в рамках Парижского соглашения.

«В целом, обязательством Республики Казахстан являются: заключение offtake-контрактов по проектам ВИЭ, подведение необходимой инженерной инфраструктуры, предоставление в аренду земельных участков для реализации проектов, внедрение международных стандартов и регулирование в сферах энергетики, строительства и других отраслях. В свою очередь арабской стороной будет обеспечено: предоставление инвестиций на льготных условиях для стратегических проектов, привлечение и внедрение передовых международных технологий в ключевых отраслях экономики», - сообщил Алишер Абдыкадыров.

Кроме того, в декларации также предусматривается реализация ряда других проектов в следующих отраслях.

Первое - создание фермы по разведению мелкого рогатого скота на сумму 50 млн долларов с планируемым объемом выпуска баранины в размере 8 тысяч тонн ежегодно. При этом большую часть планируется направить на экспорт в Эмираты.

Второе - инвестиции в развитие сети 24 оптово-распределительных центров на сумму 28 млн долларов, создание венчурного фонда между ADQ и «Казына Капитал Менеджмент» с размером капитала 100 млн долларов. Также предполагается сотрудничество в фармацевтической отрасли.

«В целом, реализация декларации позволит нашей стране привлечь крупные инвестиции в инфраструктуру, улучшить инвестиционный климат, диверсифицировать рынок инвесторов, снизив зависимость от традиционных крупных инвесторов (Европа, США, Россия), создать новые рабочие места, внести вклад в достижение углеродной нейтральности, повысить конкурентоспособность казахстанской продукции сельского хозяйства, внедрять новые технологии за счет венчурного финансирования, повысить доступность качественных лекарственных средств для населения», - пояснил вице-министр национальной экономики.