Энергетический коллапс охватил северо-восточные регионы Китая

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти трех северо-восточных провинций Китая на этой неделе в ряде населенных пунктов вводят ограничения на потребление электроэнергии не только для энергоемких промышленных предприятий, но и для домохозяйств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщают местные СМИ, в ближайшие месяцы, по мере приближения зимних холодов и роста спроса на электроэнергию, возрастет количество отключений электричества в северо-восточных регионах Китая (провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин).

Отключения электроэнергии происходят из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.

Как пишет издание Yicai со ссылкой на сообщение одного из коммунальных предприятий провинции Цзилинь, в данной провинции КНР массовые отключения электроэнергии будут происходить до марта следующего года.

В административном центре провинции Ляонин – городе Шэньян – стали вводить ограничения на потребление электроэнергии с прошлой недели. В некоторых районах Шэньяна возник дорожный коллапс из-за неработающих светофоров.

Дефицит угля привел к росту закупочных цен на этот вид топлива в Китае. Из-за высоких цен на уголь угольные электростанции Китая заявляют об убыточности производства и многие приостанавливают производство электроэнергии для того, чтобы сэкономить уголь для пиковых периодов.







