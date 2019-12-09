Энергетический форум проходит в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Энергетический форум проходит в Караганде. Участники обсуждают перспективы развития использования возобновляемых источников энергии в регионе и переход к «зеленым» технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Участники форума - представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимата Карагандинской области, программы Развития ООН в Казахстане, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Фонда «Даму», руководители сервисных компаний, бизнесмены и другие.
В течение двух дней они будут обсуждать текущее состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики, инициативы Программы Развития ООН в Казахстане в области энергоэффективности, так называемые «зеленые» субсидии и различные инструменты со-финансирования проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.
В программу форума также включены обсуждение примеров реализации проектов в сфере энергосбережения, бизнес-кейсы и презентация местных проектов в области возобновляемых источников энергии.
Для участников проведут мастер-класс по разработке инвестиционных проектов.
Организаторы форума ожидают, что после мероприятия в Карагандинской области станет больше предпринимателей, заинтересованных в применении «зеленых» технологий. Все это может положительно сказаться на экономическом и экологическом состоянии региона.
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