Энергетический форум проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Энергетический форум проходит в Караганде. Участники обсуждают перспективы развития использования возобновляемых источников энергии в регионе и переход к «зеленым» технологиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники форума - представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, акимата Карагандинской области, программы Развития ООН в Казахстане, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Фонда «Даму», руководители сервисных компаний, бизнесмены и другие.

В течение двух дней они будут обсуждать текущее состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики, инициативы Программы Развития ООН в Казахстане в области энергоэффективности, так называемые «зеленые» субсидии и различные инструменты со-финансирования проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

В программу форума также включены обсуждение примеров реализации проектов в сфере энергосбережения, бизнес-кейсы и презентация местных проектов в области возобновляемых источников энергии.

Для участников проведут мастер-класс по разработке инвестиционных проектов.

Организаторы форума ожидают, что после мероприятия в Карагандинской области станет больше предпринимателей, заинтересованных в применении «зеленых» технологий. Все это может положительно сказаться на экономическом и экологическом состоянии региона.