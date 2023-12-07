Президент Казахстана сделал первый взнос в фонд QAZAQ TILI Endowment Qory

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал первый взнос в эндаумент фонд поддержки казахского языка QAZAQ TILI Endowment Qory. Размер личного взноса Президента из собственных средств составил 7 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Эндаумент фонд поддержки казахского языка создан по инициативе Международного общества «Қазақ тілі». Его задача – обеспечение устойчивого и долгосрочного развития общества «Қазақ тілі», которое является крупнейшей общественной организацией, занимающейся поддержкой и развитием государственного языка.

Инициатива о создании специального эндаумент фонда с целью поддержки государственного языка была одобрена Главой государства 12 октября этого года во время встречи с руководителем общества «Қазақ тілі».

Особенность эндаумент фонда заключается в том, что сами средства, перечисляемые в фонд, не тратятся. Они управляются и инвестируются. Доход от инвестиционной деятельности эндаумент фонда направляется на уставные задачи организации-бенефициара. Эндаумент фонды широко используются в мире для обеспечения стабильно и долгосрочной деятельности образовательных и общественных организаций, работающих на реализацию социально значимых миссий.

В настоящее время крупнейшим эндаумент фондом мира являются Японский фонд науки и технологий, а также фонды Стэнфордского и Гарвардского университетов. В Казахстане также успешно работают эндаумент фонды ряда крупных университетов, школ и некоммерческих организаций.

Средства эндаумент фонда будут контролироваться независимым попечительским советом из числа авторитетных общественных деятелей, ученых-лингвистов и представителей государства.

Доходы эндаумент фонда будут направляться в виде грантов для обеспечения работы международного общества «Қазақ тілі» и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие государственного языка.

В частности, обществу «Қазақ тілі» Главой государства поручено реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка.

Международное общество «Қазақ тілі» от лица всех радетелей государственного языка выражает искреннюю благодарность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за личный вклад.