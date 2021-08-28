Enbek Skills: Портал для улучшения навыков запустило Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для улучшения навыков Министерство труда и социальной защиты населения РК запустило портал Enbek Skills. Об этом рассказал вице-министр ведомства Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы помним, в прошлом году совместно с Курсерой Минтруда открыло доступ к бесплатным курсам. Мировые гиганты представили свои курсы на протяжении пяти месяцев, а казахстанцы имели возможность обучаться. Более пяти тысяч людей в результате прошли обучение.

«На примере этой платформы запустили свою под названием «Enbek Skills». На сегодня более 100 авторов разместили свои учебные курсы на сайте. Курсы можно пройти в режиме онлайн. После прохождения курса слушатель приобретает сертификат о приобретении навыка. Эти данные автоматом фиксируются в их резюме. Эти данные автоматически фиксируются в их резюме. Если работодатель будет искать оператора или аналитика, если пробивал соответствующий навык, мы можем сразу рекомендовать. Тем более, мы сейчас в электронной бирже труда внедряем инструменты искусственного интеллекта», - пояснил вице-министр труда.

Ведомство планирует до конца года обучить не меньше 5 тысяч человек. На сегодня обучились уже тысяча человек.

Желающим для начала необходимо определиться с навыком, который хотели бы улучшить или освоить. Затем следует выбрать подходящий вариант по критериям из предоставленных курсов. Третий шаг – прохождение обучения. Четвертый шаг – получение сертификата. Завершающая ступень – применение полученных навыков на практике.