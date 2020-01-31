ЕМПС: как проходили Правительственные переговоры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 31 января в Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, в ходе которого приняты важные решения в сферах торгового сотрудничества, устранения барьеров, интеграции национальных информационных систем и ряде других. Казахстанскую делегацию возглавил Премьер-министр Аскар Мамин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси — Сергей Румас, Молдовы — Ион Кику, Кыргызстана — Мухаммедкалый Абулгазиев, Республики Армения — Никол Пашинян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

По традиции заседание Межправсовета прошло в узком и расширенном составах.

В узком составе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках ЕАЭС. Рассмотрен широкий перечень вопросов, имеющих принципиальное значение для развития укрепления интеграционного объединения. В частности, рассмотрен ход работы по устранению государствами-членами ЕАЭС барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка. Также был заслушан доклад о ходе работы над проектом Соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза.

Заседание в широком формате было посвящено вопросам формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Участники заседания обсудили некоторые решения Евразийского межправительственного совета.

Всего было рассмотрено 14 вопросов, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС.

Открывая заседание Совета, Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил, что 2019 год стал значимым для развития ЕАЭС и весьма продуктивным.

«Во-первых, мы отметили пятилетний юбилей функционирования интеграционного объединения, заложили основу для новых горизонтов развития интеграционных процессов на последующий пятилетний период, принят ряд важных документов, достигнуты взаимовыгодные договоренности по текущему и дальнейшему развитию ЕАЭС, подписано Соглашение о судоходстве, сформирована правовая основа создания общего электроэнергетического рынка, утверждена Концепция формирования общего финансового рынка» , — сказал А. Мамин.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас как представитель стороны, принявшей с 1 января 2020 года председательство в органах ЕАЭС, отметил, что белорусская сторона намерена предпринять все усилия для дальнейшего поступательного развития Евразийской интеграции.

«Прежде всего, наше внимание будет сосредоточено на работе по устранению барьеров, изъятию ограничений на рынках ЕАЭС, а также на предотвращение возможностей возникновения новых видов препятствий», — сказал Сергей Румас.

Одним из инструментов достижения этой цели является усиление наднациональной компетенции ЕЭК в первую очередь в таких сферах, как техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян выступил в поддержку приоритетного направления интеграции, обозначенного Беларусью. Он подчеркнул важность устранения оставшихся барьеров, препятствующих формированию общего экономического пространства, и указал на необходимость активизации усилий, направленных на формирование энергетического и транспортного рынка в ЕАЭС с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования в тарифах и доступа к услугам естественных монополий.

Премьер-Министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абулгазиев в свою очередь отметил, что кыргызская сторона придает важное значение взаимодействию в рамках Союза на основе принципов равенства, доверия и взаимовыгодного сотрудничества.

«В основе определения общих целей и задач экономического развития ЕАЭС должен лежать принцип учета национальных интересов, формирования дополнительных источников экономического роста его государств-членов. Кыргызская Республика будет стремиться к углублению сотрудничества и совершенствованию интеграционных процессов в целях дальнейшего развития Союза» , — подчеркнул М. Абулгазиев.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия положительно оценивает динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности. Прежде всего, это работа общего рынка. Вместе с тем, более эффективным становится наднациональное регулирование.

«Ставим перед собой цель — обеспечить рост экономики стран «пятерки», чтобы люди чувствовали преимущества общего пространства и могли пользоваться равными возможностями» , — сказал глава российского Правительства.

Отмечено, что за первых три квартала 2019 года совокупный ВВП Союза увеличился на 1,4%, рост промышленности в сельском хозяйстве составил 2,7%.

Завершением обсуждения в широком формате стало подписание главами правительств ряда документов, направленных на дальнейшую интеграцию стран-членов ЕАЭС. Всего было подписано 10 документов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну медаль Столыпина первой степени за заслуги в развитии и укреплении ЕАЭС.