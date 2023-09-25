Первых победителей-казахстанцев Азиады-2023 поздравил Ермек Маржикпаев

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной Казахстана по дзюдо, участвующими в Азиатских играх, со ссылкой на Министерство туризма и спорта передает МИА «Казинформ».

Министр поздравил Абибу Абужакынову, принесшую в копилку сборной серебряную медаль.

В финале Абиба встретилась с трехкратной чемпионкой мира – японкой Нацуми Цунодой. Теперь казахстанская спортсменка намерена взять реванш за Азиаду на Олимпийских играх.

Фото: пресс-служба МТС РК

Поздравив Абибу Абужакынову с серебряной медалью Азиады, Ермек Маржикпаев встретился с Магжаном Шамшадином, который завоевал бронзовую награду в весе до 60 кг. Спортсмен был откровенен, и честно сказал, что немного расстроен, так как рассчитывал на золотую медаль.

Фото: пресс-служба МТС РК

- Магжан и Абиба могут быть сколько угодно строги к себе, но казахстанцы без сомнения гордятся ими. Вся страна в едином порыве болела за них и следила за их схватками, и вся страна благодарна им за результат, – сказал министр туризма и спорта РК.

Боровшаяся за бронзу Галия Тынбаева незадолго до Азиады перешла в весовую категорию до 52 кг.

Наша спортсменка остановилась в шаге от финала. Ермек Маржикпаев отметил, что самые большие успехи у нее впереди, сказав, что на грядущих турнирах она покажет, на что способна.

Перед тем, как попрощаться, министр пожелал Магжану и Абибе удачи на Олимпиаде в Париже.