Первых победителей-казахстанцев Азиады-2023 поздравил Ермек Маржикпаев
Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился со спортсменами национальной сборной Казахстана по дзюдо, участвующими в Азиатских играх, со ссылкой на Министерство туризма и спорта передает МИА «Казинформ».
Министр поздравил Абибу Абужакынову, принесшую в копилку сборной серебряную медаль.
В финале Абиба встретилась с трехкратной чемпионкой мира – японкой Нацуми Цунодой. Теперь казахстанская спортсменка намерена взять реванш за Азиаду на Олимпийских играх.
Поздравив Абибу Абужакынову с серебряной медалью Азиады, Ермек Маржикпаев встретился с Магжаном Шамшадином, который завоевал бронзовую награду в весе до 60 кг. Спортсмен был откровенен, и честно сказал, что немного расстроен, так как рассчитывал на золотую медаль.
- Магжан и Абиба могут быть сколько угодно строги к себе, но казахстанцы без сомнения гордятся ими. Вся страна в едином порыве болела за них и следила за их схватками, и вся страна благодарна им за результат, – сказал министр туризма и спорта РК.
Боровшаяся за бронзу Галия Тынбаева незадолго до Азиады перешла в весовую категорию до 52 кг.
Наша спортсменка остановилась в шаге от финала. Ермек Маржикпаев отметил, что самые большие успехи у нее впереди, сказав, что на грядущих турнирах она покажет, на что способна.
Перед тем, как попрощаться, министр пожелал Магжану и Абибе удачи на Олимпиаде в Париже.
- Уверен, таким мастерам по силам порадовать казахстанцев на главном старте четырехлетия. Еще раз хочу поблагодарить выступавших сегодня спортсменов за стойкость и мужество. Верю, что сборная Казахстана продолжит радовать болельщиков яркими победами, - отметил Ермек Маржикпаев.