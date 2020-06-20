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Эмомали Рахмон пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Июня 2020, 15:00
Эмомали Рахмон пожелал Нурсултану Назарбаеву скорейшего выздоровления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеграмма в адрес Первого Президента Казахстана получена от Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Эмомали Рахмон с большой обеспокоенностью воспринял новость о заболевании Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией.

«Хотел бы выразить Вам слова всесторонней братской поддержки. Искренне желаю Вам скорейшего выздоровления, бодрости духа, долгих лет жизни и благополучия. Прошу принять уверения в моем самом высоком к Вам уважении», - говорится в телеграмме.

Напомним, 18 июня стало известно о том, что у Елбасы положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. В настоящее время Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на самоизоляции .

Пресс-секретарь Первого Президента РК – Елбасы Айдос Укибай сообщил, что ситуация вокруг здоровья Нурсултана Назарбаева находится на контроле медицинских служб. По его словам, повода для паники и беспокойства нет. Елбасы продолжает работать дистанционно, используя современные каналы коммуникации.

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