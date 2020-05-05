Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Эмомали Рахмон освободил от должности главу Минздрава Таджикистана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Мая 2020, 23:15
Эмомали Рахмон освободил от должности главу Минздрава Таджикистана

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Указ опубликован на официальном сайте Президента Таджикистана.

Насим Олимзода освобожден от занимаемой должности с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Новым министром здравоохранения стал Абдуллозода Джамолиддин Абдулло.

По состоянию на 5 мая текущего года в Республике Таджикистан зарегистрировано 293 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19, в результате чего 5 человек скончалось, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

Напомним, 30 апреля Таджикистан официально сообщил о первых зарегистрированных случаях заражения коронавирусом.


Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане