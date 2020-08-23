Emoji: Как в условиях карантина работают люди с ограниченными возможностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Человек с доброй душой и большим сердцем. Так можно назвать нашего героя Азамата Базылова – врача-анестезиолога и предпринимателя. Он является основателем социального проекта, кафе «Emoji», где работают люди с нарушением слуха и отсутствием речи. Даже если пандемия в корне изменила нашу повседневную жизнь, Азамат Базылов не утратил веры и надежды в то, что работать в таких условиях возможно. Несмотря на карантинный режим, он обеспечивал работой и заработком своих сотрудников. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал, каково это работать с людьми с ограниченными возможностями, и с какими трудностями они столкнулись в период карантина.

Азамат Базылов по профессии врач-анестезиолог. Более 10 лет трудится в медицинской сфере. Работает в многопрофильной больнице №2. Помимо врачебной службы, четыре года назад запустил свой социальный бизнес и открыл социальную аптеку.

«В 2016 году открыл социальную аптеку. У людей был кризисный период, они не могли купить себе лекарства. А я хорошо разбираюсь в этой сфере, поэтому решил хоть как-то помочь населению и открыл бесплатную полку лекарств в аптеке. К нам приходили жители, мы им бесплатно давали медикаменты. В аптеке их осматривал фельдшер, измеряли им давление, здесь же принимали необходимые лекарства», - рассказал предприниматель.

Удивительно, что помогая другим, он также оказал помощь себе. После добрых поступков доход аптеки увеличился. Даже сейчас нуждающиеся в медикаментах могут обратиться в аптеку Азамата Базылова.

«Это хорошая идея для аптек. Возьми и поставь бесплатную полку. Люди будут обращаться к тебе и купят другие лекарства», - отметил врач-анестезиолог.

После того, как он запустил свой первый социальный проект, решил открыть кафе в столице. Долго выбирал нишу, выбор пал на то, что ему по душе. Так запустил социальный проект «Emoji», где работают люди с отсутствием речи и нарушением слуха.

«Я хорошо понимаю таких людей, потому что мой брат имеет проблемы со слухом. Я знаю их характер, поведение, поэтому решил открыть такое кафе. Наше заведение объединяет в себе множество профессий, начиная от технического персонала до менеджера. Я решил дать возможность таким людям проявить себя, работать как все, чтобы они не чувствовали дискомфорт в этой жизни», - сказал Азамат Базылов.

Нужно отметить, что предприниматель сделал доступным путешествие во времени. В заведении вы почувствуете атмосферу 80-х, 90-х годов. Азамат Базылов специально выбрал ретро-стиль, чтобы взрослое поколение вспомнило молодость, а молодежь наоборот, окунулась в атмосферу 80-х, 90-х годов.

«Emoji» означает говорить без слов. В социальных сетях мы используем различные смайлики, и так выражаем свои чувства. Поэтому решил выбрать такое название для кафе. Это название нам очень подходит, мы решили запустить его как бренд. Ретро-стиль выбрали неслучайно. Посетители, чтобы сделать заказ, показывают то или иное блюдо, официанты таким способом принимают заказ. Конечно же, сначала клиенты не понимали, смущались, боялись вступать в контакт с официантами. Но я им объяснил: допустим, вы находитесь за рубежом. Языка не знаете, разговаривать, соответственно, не можете. Вы же просто указываете на блюдо, а вам приносят заказ. Поэтому в нашем заведении почувствуйте такую же атмосферу, словно вы оказались в другом мире, пространстве. Так мы и начали работать», - вспоминает Азамат Базылов.

По словам основателя кафе, сотрудники очень дружные. Долго искать людей на работу не пришлось. Он попросил брата написать объявление. После этого со всех уголков страны начали звонить люди с проблемами слуха. Сначала всех брали на работу, признается Азамат. А после стали в основном брать молодежь от 20 до 30 лет. У них другие амбиции, они стараются и желают учиться чему-то новому, отмечает предприниматель.

Сначала он нанимал сурдопереводчиков, которые владеют жестовым языком. А потом администратором назначал тех, кто может и говорить, и понимать язык жестов.

«Многие говорят, что они агрессивные, боятся ранить их, со своей стороны скажу, что они, как дети, как подростки. Словно живут в другом мире. Их нужно развивать, надо работать с ними. Кроме того, они отходчивые, доверчивые, трудолюбивые, старательные, хотят угодить, всегда улыбаются, всегда на позитиве», - рассказывает о своих сотрудниках предприниматель.

Конечно же, как и любому бизнесу, сначала было трудно подняться на ноги. Поэтому Азамат Базылов написал пост в Facebook и просто попросил неравнодушных посетить его кафе и отведать вкусные блюда.

«Не просил помогать деньгами, достаточно заказать еду. Мы же порой любим вкусно поесть в кафе, в ресторане. Мы быстро развились в этой сфере, потому что люди мгновенно отреагировали. Потом эту новость подхватили СМИ, неоднократно они приезжали снимать нас, даже сейчас они интересуются, спрашивают, как у нас дела», - рассказал Азамат Базылов.

Повара кафе «Emoji» готовят различные блюда, начиная от домашних блюд до фастфуда.

«Сначала мы готовили домашние блюда. У каждого из нас есть несколько блюд, которые хорошо получается готовить. Так мы и собрали наше меню. К примеру, один наш повар готовил жареную картошку и подлив с грибами. Посетителям это блюдо так понравилось, они даже повторно заказывали его. До карантина был хороший спрос на домашнюю кухню», - объяснил он.

Поддержку его социальному проекту оказала женщина-предприниматель. В начале этого года она предоставила им помещение ресторанного типа. Из-за пандемии кафе несколько раз меняло свое расположение. Сначала они работали на доставку, а после смягчения карантина принимали гостей.

«В заведении требовался ремонт. Мы вложили все деньги в ремонт, оборудовали. А тут внезапно начался карантин, все закрыли. После этого пришлось переехать на новое место. Нам пришлось несколько раз переезжать. Так мы и растеряли постоянных клиентов. Сначала работали только на доставку. Мы больше специализировались на домашней кухне. А на доставку просят пиццу либо суши, потому что все на карантине находятся дома. Домашнюю еду могут сами приготовить. Несколько месяцев были в нуле. Продаж не было. В мае начали готовить пиццу, донер, суши и стали развиваться в этом направлении», - рассказал Азамат Базылов.

Когда сотрудники лишились постоянного заработка, им пришлось жить только на государственное социальное пособие. Люди с нарушением слуха относятся к третьей группе инвалидов, поэтому получают пособие в размере 33 тысяч тенге. Претендовать на социальную выплату 42500 тенге они не могли.

«Они получают пособие в размере 33 тысяч тенге, поэтому им отказали в выплате 42500 тенге. После этого говорили, что инвалидам будут выплачивать по 50 тысяч тенге. Опять же в эту категорию вошли инвалиды I и II второй. ІІІ группа инвалидов не вошла в эту категорию. Так получается, что они не могут претендовать на эти выплаты, но при этом потеряли доход. Многие из тех, кто работает, приехали из разных регионов, в столице живут в съемной квартире, поэтому приходилось жить только на пособие», - рассказал Азамат Базылов.

В период карантина все свои средства он вложил в это дело, покрывал расходы, хоть как-то выплачивал сотрудникам заработную плату. Помимо этого, занимался волонтерской деятельностью: ходил по домам и лечил пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Нас было около 10 врачей-волонтеров, которые на дому лечили пациентов с коронавирусной инфекцией. Кто-то нам платил за лечение, а кого-то лечили бесплатно. Мы даже не спрашивали ничего за оказанную медицинскую помощь. На эти заработанные средства покрывал расходы», - вспоминает врач-анестезиолог.

Сейчас в кафе работают только восемь сотрудников из 16. Остальных был вынужден отправить в отпуск без сохранения заработной платы.

«Тем, кого я отправил в отпуск без сохранения заработной платы, предложил другой вариант. Сейчас мы снимаем комедийный сериал «Emoji», аналог российской «Кухни». Только в нашем сериале снимаются люди с нарушением слуха. Думаю, в сентябре мы выпустим первый сезон из 10 серий. Если мы отснимем этот сериал, хотели бы предложить отечественному телеканалу. Если все произойдет, как я задумал, обещал им, что выплачу гонорар. Поэтому сейчас с позитивом коллеги снимаются в этом сериале. Они хорошие актеры, не могут сидеть без дела, у них хорошо развита мимика», - отметил Азамат Базылов.

По его словам, фильмы с участием людей с нарушением слуха, еще не снимали в комедийном варианте. «Есть драматические фильмы, но нам хотелось показать их в позитивном формате», - подчеркнул он.

В работе бывают разные ситуации, ведь работаем мы с особенными людьми, рассказывает Азамат Базылов.

«Казусные случаи происходят довольно часто. В начале нашей работы мы обучали их тому, как нужно обслуживать посетителей. После того, как они уйдут, нужно оперативно убрать стол, чтобы все в зале было чисто и опрятно. Как-то к нам пришла женщина с детьми. Они заказали различные блюда. А потом с детьми они отлучились в уборную. Наш официант подумал, что они уже ушли и быстро убрал все со стола. Они приходят обратно, а уже еду убрали. Мы извинились, снова принесли все блюда, они же с пониманием отнеслись к такой ситуации. К нам приходят всегда хорошие люди», - вспоминает предприниматель.

Азамат Базылов планирует расширить социальный проект, открыть такое же кафе во всех регионах страны, чтобы люди с ограниченными возможностями устроились на работу.

«Мы хотим развиться как бренд. Кроме того, в этой жизни хочу оставить свой след и принести пользу обществу. Я строю планы не на сегодня, а на несколько лет вперед. Маленькими шагами двигаюсь к своей цели. Если человек не может достичь желаемого, просто нужно менять подход», - считает предприниматель, врач-анестезиолог Азамат Базылов.



