«Эмми-2020»: статуэтки будут вручать на дому люди в химзащитных смокингах

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - В воскресенье вечером в США (с 6.00 в понедельник по времени Нур-Султана) вручают престижные награды «Эмми» за лучшие телесериалы года. В этом году церемония пройдет нетрадиционно: с участием людей в костюмах химзащиты и без «Игры престолов», которая закончилась. Вдобавок действие будет происходить не в лос-анджелесском зале Microsoft Theatre, а в формате интернет-конференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Победителям будут вручать награды на дому, онлайн-церемонию будет вести юморист и телеведущий Джимми Киммел, а в числе основных претендентов на большинство наград - сериалы «Хранители» (Watchmen), «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel), «Озарк» (Ozark) и «Наследники» (Succession).

Церемония будет транслироваться на сайте и в соцсетях Emmy Awards, а также в эфире телеканала Эй-би-си с 8 вечера по североамериканскому восточному времени (с 6 утра 21 сентября по времени Нур-Султана - ред.).

Химзащитные смокинги и пижамы для звезд

Британский актер Брайан Кокс, который играет пожилого медиамагната Логана Роя в сериале «Наследники», на прошлой неделе рассказал Би-би-си, что хотя все номинанты будут участвовать в церемонии через интернет, награды победителям будут вручать по-настоящему. Для этого организаторы наняли специальных людей.

«У меня за входной дверью будет стоять человек со статуэткой «Эмми», которую я, может, еще и не получу, - сказал Кокс, претендующий на победу в номинации «Лучший драматический актер». - У каждого номинанта за дверью будет ждать такой человек».

Вскоре выяснилось, что эти люди будут выглядеть и элегантно, и актуально одновременно.

Американский телеканал ABC, который будет транслировать церемонию, опубликовал фотографию химзащитного полусмокинга-полускафандра, в которых «вручатели» будут отдавать награды победителям в прямом эфире. Это, в первую очередь, мера предосторожности из-за коронавируса.

Над костюмами «вручателей» работали дизайнер Катя Кахилл и продюсер церемонии Гай Каррингтон - совместно с производителями химзащиты.

Но химзащитные смокинги «вручателей» - это не единственное новшество в том, что касается нарядов для церемонии. Гостям и претендентам на награды вместо обычного дресскода со строгими костюмами и шикарными платьями разрешили одеться, во что им заблагорассудится.

«Если хотите, одевайтесь строго, мы только за, но в то же время, если вы в Британии и на часах три ночи, возможно, вам будет удобнее вещать в дизайнерской пижаме из своей кровати», - говорится в письме, которое организаторы церемонии разослали звездам летом.

Главные сериалы года

В этом году большинство номинаций (26) - у сериала «Хранители» (Watchmen) канала HBO. Это новая и полная неожиданных поворотов интерпретация одноименного культового графического романа британского писателя Алана Мура.

Комикс, нарисованный в мрачных тонах, отражает острые социальные проблемы и реальные исторические события через альтернативный мир, где вместе с людьми живут супергерои.

В этой телеверсии «Хранителей» основной социальной темой является история расизма в Америке, борьба с ним и его незаметное укоренение в современном обществе.

Канал HBO сообщал, что на каждый из девяти эпизодов сериала в среднем пришлось около семи миллионов просмотров. Критики также не обделили «Хранителей» вниманием, не скупясь на четырех-пятизвездные рецензии, даже при том, что сериал довольно сильно отходит по сюжету от графического романа. «Сериал идеально передает атмосферу комикса и его посыл, развенчивая мифы и задавая вопросы об их происхождении», - написал в своем отзыве автор газеты Guardian.

Несмотря на успех сериала, его создатель Дэймон Линделоф заявил, что второй сезон он снимать не намерен, а онлайн-кинотеатр Netflix решил не продолжать без него.

На втором месте по номинациям (20 штук) - третий сезон сериала «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel), который вышел на видеоплатформе Amazon Prime. Это комедийная драма об острой на язык домохозяйке из Америки на рубеже 50-х и 60-х, которая назло «скрепам» и стереотипам находит себя и становится стэнд-ап комиком.

По 18 номинаций оказалось у двух сериалов. «Озарк» (Ozark) - это мрачная криминальная драма о семье финансиста, замешанного в отмывании денег мексиканского наркокартеля, которую регулярно ставит в свои главные рекомендации платформа Netflix. На «Эмми» в этом году номинирован третий сезон.

Столько же номинаций у «Наследников» (Succession). Это брутально-жесткая комедия о безжалостном пожилом медиамагнате, который пытается выбрать, кому из своих непутевых детей-акул передать дела. По словам создателей этого сериала - в этом году на «Эмми» номинирован второй сезон - персонажи в нем основаны на членах семьи Руперта Мердока.

Кинозвезды в сериалах

Среди претендентов на награды в этом году и сливки голливудской элиты: Кейт Бланшетт, Хью Джекман, Марк Руффало, Мерил Стрип. Все они отметились в сериалах. Как и Дженнифер Анистон, для которой ее номинация за главную женскую роль в сериале «Утреннее шоу» стала первой за 11 лет.

Среди платформ больше всего номинаций у Netflix: 160. У ее соперника и в прошлом неизменного лидера по числу номинаций, канала HBO, в этом году их только 107. «Игра престолов», с которой он блистал последние несколько лет, закончилась.