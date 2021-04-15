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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:31, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Емкая статистика по коронавирусу в Казахстане будет сформирована в мае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На онлайн пресс-конференции в СЦК первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов сообщил о том, что достаточно емкая ведомственная статистика по коронавирусу будет сформирована в мае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается ведомственной официальной статистики, то практика ежегодная. До конца апреля совместно с Бюро национальной статистики проводится эта работа. Официальные отчеты формируются по результатам этой работы Бюро до конца апреля. Официальные отчеты по статистике, по смертности, по всем группам - у нас достаточно емкая ведомственная статистика будет сформирована в мае», - пояснил Марат Шоранов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане официально подтверждены два повторных случая заражения коронавирусом.

    В Республике Казахстан, по состоянию на 14 апреля текущего года, зарегистрировано более 270 тысяч больных с положительным результатом ПЦР, более 51 тысячи с отрицательным результатом ПЦР. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации Республика Казахстан на протяжении 14 дней находится в зоне по вышенного риска, то есть в «красной» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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