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    10:44, 11 Май 2024 | GMT +6

    Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил действие некоторых статей Конституции

    Эмир Кувейта шейх Мешал аль-Ахмад аль-Сабах
    Фото: Anadolu Agency / Royal Court of Saudi Arabia

    Эмир Кувейта шейх Мешал аль-Ахмад аль-Сабах распустил парламент, а также приостановил действие некоторых статей Конституции на срок, не превышающий четырех лет, в течение которого будут изучены все аспекты демократического процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Полномочия Национального собрания возьмут на себя эмир и кабинет министров страны.

    - В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и обеспечению ее высших интересов, - отметил эмир.

    Законодательная власть Кувейта обладает большим влиянием, чем аналогичные органы в других монархиях Персидского залива, а политический тупик на протяжении десятилетий приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску парламента.

     

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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