Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил действие некоторых статей Конституции

Эмир Кувейта шейх Мешал аль-Ахмад аль-Сабах распустил парламент, а также приостановил действие некоторых статей Конституции на срок, не превышающий четырех лет, в течение которого будут изучены все аспекты демократического процесса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Полномочия Национального собрания возьмут на себя эмир и кабинет министров страны.

- В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и обеспечению ее высших интересов, - отметил эмир.

Законодательная власть Кувейта обладает большим влиянием, чем аналогичные органы в других монархиях Персидского залива, а политический тупик на протяжении десятилетий приводил к перестановкам в кабинете министров и роспуску парламента.