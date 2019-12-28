Эмир Катара выразил соболезнования Президенту Казахстана в связи с авиакатастрофой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эмир Государства Катар Тамим бен Хамад Аль-Тани направил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с жертвами крушения пассажирского самолета авиакомпании «Bek Air», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В свою очередь, Премьер-Министр Катара Абдалла бен Насер Аль-Тани выразил соболезнование Премьер-Министру Республики Казахстан Аскару Мамину.





С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.



Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.